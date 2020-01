Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash im Kreisel, zwei verletzte Autofahrer

Leinefelde (ots)

Zwei verletzte Autofahrer sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag am Kreisel Birkunger Straße, Straße des Friedens. Ein 81-jähriger Autofahrer, der mit seinem VW Fox in den Kreisel, aus Richtung Bahnhof kommend, einfuhr, kollidierte mit dem Fiat Panda eines 50-Jährigen. Der hatte den Kreisel, vorfahrtsberechtigt, in Richtung Lutherstraße befahren. Beide Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, die Autos mussten abgeschleppt werden.

