Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind kollidiert mit Fahrschulauto

Bad Frankenhausen (ots)

Ein 8-jähriger Junge überquerte am Mittwoch, gegen 17 Uhr, die Seehäuser Straße. Dabei stieß er mit einem Fahrschulauto zusammen. Das Kind stürzte, blieb aber unverletzt. Der Fahrer des Pkw, ein 18-jähriger Fahrschüler, und sein Fahrlehrer hatten noch versucht zu bremsen, konnte aber die Kollision nicht vermeiden. Der Junge kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der 18-Jährige und der Fahrlehrer blieben unverletzt. Zur genauen Unfallursache dauern die Ermittlungen an.

