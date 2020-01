Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddieb am Krankenhaus

Sondershausen (ots)

Unbekannte stahlen am Mittwoch vor dem Krankenhaus in der Hospitalstraße ein Mountainbike. Der Besitzer hatte das Rad gegen 14 Uhr am Fahrradständer neben dem Haupteingang abgestellt. Als er nach knapp 20 Minuten wieder zurückkehrte, war das Rad verschwunden. Bei dem Rad handelt es sich um ein 27,5 Zoll Mountainbike Bulls, mit einem neonblauen Rahmen und einer neongelben Gabel. Hinweise zum Verbleib des Fahrrades oder zum Täter nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell