Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Baustelle

Pfafferode (ots)

Werkzeug im Wert von über 10000 Euro erbeuteten Unbekannte in der Nacht von Dienstag zum Mittwoch auf einer Baustelle in Pfafferode. Sie drangen über eine Nottür in einen Rohbau ein, wo die Werkzeuge lagerten. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell