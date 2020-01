Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet, Crash auf Kreuzung

Kefferhausen (ots)

Zwei leichtverletzte Autofahrer forderte ein Unfall am Mittwochmorgen bei Wachstedt. Gegen 6.30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann in seinem Transporter die Ortsverbindungsstraße von Küllstedt in Richtung Kefferhausen. An der Kreuzung zur L2032 kollidierte er im Kreuzungsbereich mit einem Audi, der aus Richtung Wachstedt in Richtung Dingelstädt, vorfahrtsberechtigt, die Landstraße befuhr. Dessen 56-jähriger Fahrer kam ins Krankenhaus, der Fahrer des Transporters konnte am Unfallort behandelt werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Kurz vor acht war die Unfallstelle wieder frei befahrbar.

