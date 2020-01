Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schaden an Hauswand verursacht und weggefahren

Ebeleben (ots)

Am Dienstagvormittag entdeckte ein Hausbewohner die beschädigte Fassade seines Wohnhauses in der Mühlhäuser Straße. Vermutlich stieß ein unbekanntes Fahrzeug beim Wenden gegen die Hauswand und fuhr dann einfach davon. Der Schaden am Putz wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Die Beschädigung entstand zwischen Sonntag, 19. und Dienstag, 21. Januar. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

