Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Handwagen nach Kellereinbruch getürmt

Nordhausen (ots)

Mit einem Handwagen und zwei Rädern eines weiteren Handwagens verschwanden Einbrecher nach einem Kellereinbruch am Dienstag Am Roßmannsbach. Der oder die Täter drangen zwischen 14 und 17 Uhr in den Keller gewaltsam ein. Wer hat das Tatgeschehen beobachtet oder wem sind Personen mit einem dunklen Handwagen und einzelnen Rädern im Bereich Nordhausen Ost aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

