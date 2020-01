Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher hatte Drogen dabei

Leinefelde (ots)

Polizisten kontrollierten am Dienstag, gegen 18.30 Uhr, in der Goethestraße einen 15-Jährigen auf einem E-Scooter. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten eine kleine Tüte, in der sich weißes Pulver, Marihuana, befand. Sie stellten die Tüte mit Inhalt sicher und erstatteten Anzeige gegen den Jugendlichen. Er wurde an die Mutter übergeben.

