Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher lassen gestohlenes Rad zurück

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagmorgen entdeckte eine Anwohnerin auf einem Hinterhof in der Görmarstraße einen aufgebrochenen Schuppen. Der oder die Einbrecher klauten nichts, ließen aber ein Anfang Januar gestohlenes Mountainbike zurück. Das Rad stammte aus einem Kellereinbruch in der Boeckmannstraße. Die Polizisten stellten das Fahrrad sicher, um es seinem rechtmäßigen Besitzer aushändigen und Spuren sichern zu können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell