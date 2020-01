Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kelleraufbrüche

Mühlhausen (ots)

Immer wieder sind Keller das Ziel von Einbrechern. So auch in den zurückliegenden zwei Tagen in der Marcel-Verfaillie-Allee. Hier brachen Unbekannte drei Kellerverschläge auf. Noch kann nicht genau gesagt werden, was sie gestohlen haben. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

