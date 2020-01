Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw verlässt nach umgestürzter Laterne den Unfallort

Kirchheilingen (ots)

Eine umgestürzte Laterne hinterließ ein bislang unbekannter Lkw in der Nacht zum Mittwoch in Kirchheilingen. Eine Passantin, die gerade mit ihrem Hund unterwegs war, beobachtete, gegen 23 Uhr, das Wendemanöver auf dem Parkplatz der Landfleischerei auf dem Anger. Hierbei stieß der Lkw gegen die Straßenbeleuchtung, die daraufhin auf eine Rasenfläche fiel. Ohne die Polizei zu verständigen, setzte der unbekannte Fahrer mit seinem Sattelzug die Fahrt in Richtung Bad Langensalza fort. Der entstandene Schaden beträgt ca. 3000 Euro.

