Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Edelstahl gestohlen

Großengottern (ots)

In der Nacht zum Dienstag drangen Unbekannte widerrechtlich auf das Gelände einer Recyclingfirma in der Mülverstedter Straße ein. Aus einem Container stahlen der oder die Täter eine bislang noch unbekannte Menge an Edelstahl. Zur Höhe des Schadens kann noch nichts gesagt werden.

