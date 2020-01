Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Kraftstoff abgesehen

Sondershausen (ots)

Diesel-und Benzindiebe machten am zurückliegenden Wochenende Beute in Sondershausen. Bei einem Am Kaliwerk geparkten Lkw öffneten sie beide Tanks gewaltsam und zapften Diesel ab. Am Petersenschacht wurden die Tanks von zwei abgestellten Pkw aufgebohrt. Hier klauten der oder die Diebe über 70 Liter Superbenzin. In beiden Fällen war die Feuerwehr vor Ort, um Verschmutzungen zu beseitigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell