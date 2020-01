Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Container aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Am zurückliegenden Wochenende verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in mehrere Container, die auf dem Gelände eines Möbelhauses im Uthleber Weg stehen. Sie brachen die Schlösser auf und gelangten so in die Container. Mit einem E-Bike, einem Rasenmäher und zwei Teppichen im Wert von mindestens 700 Euro konnten die Täter entkommen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

