Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsteilnehmer unter die Lupe genommen

Kreuzebra (ots)

In Kreuzebra kontrollierten am Montagmorgen Polizisten der zuständigen Polizeiinspektion aus Heiligenstadt zwei Stunden lang zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Die Beamten ermittelten nicht nur die Geschwindigkeit, sondern prüften an den gestoppten Fahrzeugen die Beleuchtung und die sonstige Verkehrssicherheit. Insgesamt bemängelten die Polizisten acht Pkw, an denen das Licht nicht einwandfrei funktionierte. Zwei Autofahrer führten die vorgeschriebenen Fahrzeugpapiere nicht mit. Erfreulich ist das Ergebnis der Geschwindigkeitsüberwachung. Hier kam zu keinen eklatanten Verstößen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell