Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Raucherpause auf dem Balkon wird zum Verhängnis

Mühlhausen (ots)

Einen Joint rauchenden Mann auf einem Balkon entdeckten Polizisten am Sonntagabend in Mühlhausen. Der 41-Jährige ließ die Beamten in seine Wohnung. Dort entdeckten sie neben dem Joint auch weitere geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Die Polizisten stellten diese sicher und erstatteten gegen den Mann Anzeige.

