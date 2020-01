Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gartenanlage

Nordhausen (ots)

Am Sonntag entdeckte ein Gartenbesitzer in einer Gartenanlage in der Ludolfingerstraße den Einbruch in seinen Bungalow. Unbekannten brachen zwei Türen auf. Mit Gartengeräten, Werkzeug und einer Sportarmbrust verschwanden der oder die Einbrecher wieder. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

