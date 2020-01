Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geruch im Hausflur überführt berauschten Mieter

Nordhausen (ots)

Weil es nach Drogen im Hausflur roch verständigten Anwohner in einem Mehrfamilienhaus in Nordhausen am Sonntagnachmittag die Polizei. Schnell fanden die Beamten die betreffende Wohnung. Der 29-jährige Mieter ließ sie herein. Er hatte gemütlich einen Joint geraucht, auf dem Wohnzimmertisch lagen die erforderlichen Utensilien samt Marihuana. Das stellten die Polizisten sicher und erstatteteten Anzeige gegen den Mann.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell