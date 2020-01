Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht am Steuer

Mühlhausen (ots)

Gleich mehrere Anzeigen erstatten Polizisten am Sonntagabend gegen einen 36-jährigen Autofahrer in der Karl-Marx-Straße. Ein Drogentest verlief bei dem Eichsfelder positiv. Außerdem hatte er einen nicht zugelassenen Feuerwerkskörper dabei. Sein Audi blieb stehen, eine Blutentnahme musste der Mann über sich ergehen lassen. In der Lutterothstraße stoppten Polizisten bereits am Nachmittag einen 47-jährigen Autofahrer. Auch er stand unter dem Einfluss von Drogen. Seinen Ford Fiesta musste er stehen lassen und mit ins Krankenhaus.

