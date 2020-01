Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle verloren, Autofahrerin leicht verletzt

Nordhausen (ots)

Mit dem Schrecken davon kam eine Autofahrerin am Sonntagnachmittag auf der B4 bei Nordhausen. Die 26-jährige Frau aus Sachsen-Anhalt befuhr die Bundesstraße in Richtung Sondershausen, als sie kurz hinter dem Abzweig Steinbrücken in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Polo verlor. Der Pkw überschlug sich, bevor er auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand kam. Die Frau erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen.

