Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Handtaschendiebstahl

Sondershausen (ots)

Am 17.01.2020, 11:55 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter einer 68-Jährigen, welche sich gerade in Sondershausen in der Albert-Kuntz-Straße zu Fuß auf dem Heimweg befand, die Handtasche zu entreißen. Dies gelang ihm im Vorbeigehen nicht. Er bekam als Beute nur den Schulterriemen der Tasche zu greifen. Zum Glück behielt die rüstige Dame ihre Tasche weiter im Griff, der Riemen riss ab. Ihr passierte auch nichts und der Täter ging leer aus. Er entfernte sich dann fußläufig über die Josef-Rieß-Straße.

Es werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zu dem Täter oder dem Tatgeschehen machen können!

