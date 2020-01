Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte Sprayer richten Schaden an!

Bad Frankenhausen (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter besprühten in der Zeit vom 17.01.2020 zum 18.02.2020 die Außenwände zweier Häuser in der Kräme in Bad Frankenhausen mit schwarzer Farbe. Der Schaden wird auf ca. 1000,-EUR geschätzt. Wer Hineeise zu den Tätern geben kann, ist aufgerufen sich bei der Polizei zu melden.

