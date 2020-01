Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glück im Unglück für 77-jährigen

Sondershausen (ots)

Am 18.01.2020, kurz nach halb 7 Uhr, wurde der Polizei eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Max-Reger-Straße gemeldet. Sofort kamen Polizeikräfte zum Einsatz und der Rettungsdienst wurde verständigt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr verschafften sich die Polizeibeamten gewaltsam Zugriff zur betreffenden Wohnung, da eine starke Rauchentwicklung innerhalb der Wohnung umd der Mieter im Schlafzimmer festgestellt wurde. Umgehend wurde der Wohnungsinhaber aufgesucht und angesprochen, auch die Fenster wurden zum Durchzug geöffnet. In der Küche wurde der Ausgangspunkt festgestellt. Verkohlte Eier in einem Topf auf dem eingeschalteten Herd. Zwischenzeitlich trafen die Feuerwehr und auch die Rettungssanitäter ein. Schnell konnte der 77-jährige Bewohner aus der Wohnung verbracht und der medizinischen Versorgung zugeführt werden. Mit einer Rauchgasvergiftung wurde er im Krankenhaus aufgenommen. Im Wohnhaus übernahm die Feuerwehr die Kontrolle und Belüftung. Die zuvor aus dem Wohnhaus geholten Bewohner konnten zeitnah wieder zurück in ihre Wohnung. Mehrerer glücklicher Umstände und dem schnellen Eingreifen aller Beteiligten ist es zu verdanken, dass es nicht schlimmer für den allein lebenden Bewohner kam. Innerhalb der Wohnung kam es zu keinem weiteren Schaden.

