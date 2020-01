Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Sondershausen (ots)

Am 18.01.2020, kurz vor 16:00 Uhr, meldete sich eine 46-jährige Pkw-Fahrerin bei der Polizei in Sondershausen. Sie teilte mit, dass ihr Pkw Ford in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 15:45 Uhr auf dem EDEKA-Parkplatz beschädigt wurde. Sie war in der Zeit im Markt in Sondershausen einkaufen und bemerkte danach den Schaden von ca. 500,-EUR. Der Verursacher kollidierte wohl beim Ein- oder Ausparken mit dem Ford und entfernte sich dann pflichtwidrig vom Unfallort ohne seine Beteiligung kund zu tun. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen können, werden hiermit aufgerufen sich bei der Polizei zu melden!

