Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Keller aufgebrochen

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Weberstraße insgesamt 4 Keller aufgebrochen. Die Vorhängeschlösser wurden aufgeschnitten, die Keller teilweise durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell