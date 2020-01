Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen

Nordhausen (ots)

Am Freitag ereigneten sich in der Zeit von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr im Stadtgebiet Nordhausen 3 Verkehrsunfälle mit Personenschaden.

In der Kranichstraße wurde ein PKW Fahrer von der tiefstehenden Sonne geblendet, so dass dieser nicht bemerkte, wie ein Fußgänger den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.

In der Emil-Reichardt-Straße/Ecke Uferstraße kam es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Dabei beabsichtigte der PKW von der Emil-Reichardt-Straße nach rechts in die Uferstraße abzubiegen, ohne auf einen von rechts kommenden Radfahrer zu achten. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer, verletzte sich leicht.

Ein weiterer Unfall zwischen einem Rad und einem PKW ereignete sich in der Freiherr vom Stein Straße/Ecke Motorenstraße. An einem dortigen Fußgängerüberweg fuhr ein Radfahrer gegen einen PKW,zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell