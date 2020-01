Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer von Auto erfasst

Oberdorla (ots)

Ein Radfahrer kam nach einem Unfall am Freitagmorgen im Unstrut Hainich Kreis verletzt ins Krankenhaus. Der 47-Jährige war auf der Landstraße zwischen Heyerode in Richtung Oberdorla unterwegs, als ihn in einer Kurve ein Peugeot von hinten erfasste. Der Radler wurde von seinem Rad in einen Graben geschleudert. Glücklicherweise trug er nur leichte Verletzungen davon. Die 30-jährige Autofahrerin hatte, ihren Angaben zu Folge, den Mann übersehen.

