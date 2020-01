Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin nach Unfall verletzt, die Polizei sucht Zeugen

Greußen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall im Dezember in Greußen. Am Mittwoch, 4. Dezember, überquerte eine 60-jährige Radfahrerin die Bundesstraße 4 an der Kreuzung zur Bahnhofstraße. Im selben Augenblick befuhr ein bislang unbekannter Lkw den Kreuzungsbereich. Die Radlerin stürzte und verletzte sich leicht. Der Lkw fuhr in Richtung Sondershausen, ohne anzuhalten, weiter. Wer hat den Unfall, der sich zwischen 14.15 und 14.30 Uhr ereignete, beobachtet und kann Angaben zum Hergang machen? Unklar ist, ob es zu einem Zusammenstoß oder Berührung zwischen dem Lkw und der Radfahrerin kam. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

