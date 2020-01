Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Straße abgekommen, Autofahrer verletzt

Ilfeld (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Nordhausen musste am Freitagmorgen ins Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 6.15 Uhr mit seinem VW Golf auf der B 4 in Ilfeld unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße abkam. Eine am Straßenrand aufgebaute Bergwerkslore stoppte das Auto. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Nach knapp zwei Stunden war die Straße wieder frei befahrbar.

