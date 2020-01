Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gegensätzliche Aussagen, zwei Blutentnahmen

Anrode (ots)

War er beim Autofahren betrunken oder nicht? Um das Herauszufinden musste einem 52-jährigen Eichsfelder am Donnerstag gleich zweimal Blut abgenommen werden. Zeugen wollen den Mann am frühen Abend schon betrunken beim Einkauf und dann ins Auto steigen gesehen haben. Der zu Hause Angetroffene gab gegenüber den Polizisten an, er habe erst nach der Heimfahrt getrunken. Über 2 Promille zeigte das Testgerät auf jeden Fall an. Nun muss das Blutergebnis abgewartet werden.

