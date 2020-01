Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehr verhindert Großbrand

Wipperdorf (ots)

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte in der Nacht zum Freitag in Wipperdorf einen Großbrand. Ein Zeuge hatte gegen halb eins die Rettungskräfte über die brennende Lagerhalle eines Reifenhandels in der Bleicheroder Straße informiert. Die Kameraden waren schnell am Brandort und konnten die Flammen noch in ihrer Entstehung löschen. So blieb es bei Verrußungen am Gebäude und einem überschaubaren Schaden von ca. 500 Euro. Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf und sicherte Spuren. Demnach gilt Brandstiftung als wahrscheinlich.

