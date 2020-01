Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Abbiegen

Uder (ots)

Unverletzt blieben zwei Autofahrer bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Schönau. Kurz nach sieben wollte eine 56-jährige Frau mit ihrem Seat von der L 2005 in Schönau nach links auf die Landstraße in Richtung Uder abbiegen. Hierbei stieß sie mit dem Vivaro eines 46-Jährigen zusammen, der von Uder kommend in Richtung Arenshausen unterwegs war. Der Vivaro musste abgeschleppt werden.

