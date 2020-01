Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gleich zwei Anzeigen nach Verkehrskontrolle

Leinefelde (ots)

Polizisten stoppten am Mittwochnachmittag in der Berliner Straße einen polizeibekannten 32-jährigen Mann in einem Mazda. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Drogen. Auch gegen den 30-jährigen Beifahrer wird nun ermittelt. Er ist der Halter des Mazda, und hätte seinem Kumpel das Fahren nicht erlauben dürfen.

