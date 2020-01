Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Urleben (ots)

Ein 15-jähriger Jugendlicher stürzte am Mittwochvormittag am Urleber Kreuz auf ein Feld und musste ins Krankenhaus. Er war zuvor auf der Landstraße aus Richtung Klettstedt kommend in Richtung Bad Tennstedt unterwegs. Kurz vorm Urleber Kreuz bog dann von der Nebenstraße aus Richtung Urleben ein brauner Pkw auf die Landstraße in Richtung Bad Tennstedt ab, ohne auf den jugendlichen Mopedfahrer zu achten. Der wich dem unbekannten Pkw aus und stürzte auf das angrenzende Feld. Anstatt anzuhalten, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen und dem flüchtigen Pkw geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310.

