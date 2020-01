Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoteile gestohlen

Teistungen (ots)

Ungläubig stand am Mittwochmorgen ein Autofahrer an seinem VW Transporter in der Bergstraße. Unbekannte hatten von Dienstagabend, 18 bis Mittwoch, 6.30 Uhr, beide Außenspiegel des Autos gestohlen. Täterhinweise gibt es derzeit nicht.

