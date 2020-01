Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe eingeschlagen

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwochmorgen entdeckte eine Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit in der Molkereistraße eine Beschädigung. Unbekannte hatten in der Nacht eine Scheibe zum Treppenhaus zerstört. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

