Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beinahe Zusammenstoß vermieden, wer kann Hinweise geben?

Artern (ots)

Glück hatten ein Autofahrer und dessen Insassen, darunter ein Kleinkind, am Dienstagabend. Sie waren mit ihrem Opel Zafira gegen 19.50 Uhr auf der Landstraße zwischen Artern und Bad Frankenhausen unterwegs, als ihnen kurz vor Schönfeld, in der Linkskurve am Sportplatz, ein bislang unbekanntes Fahrzeug, auf der eigenen Straßenhälfte entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der 39-Jährige Fahrer im Zafira nach rechts aus und kollidierte mit der Leitplanke. Das unbekannte Fahrzeug fuhr unbehelligt weiter. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro, an der Leitplanke ist der Schaden mit ca. 100 Euro, geringer. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum vermeintlichen Unfallverursacherfahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell