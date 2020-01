Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte bei Unfall

Nordhausen (ots)

In der Freiherr-vom-Stein-Straße wurden zwei Frauen am Dienstag bei einem Unfall leicht verletzt. Eine 65-Jährige beabsichtigte gegen 17.15 Uhr, mit ihrem Fiesta, von der Reichsstraße über die Freiherr-Vom-Stein-Straße in die Geseniusstraße zu fahren. Dabei kollidierte sie mit dem VW Up einer 60-Jährigen, die aus Richtung Grimmelallee die Freiherr-vom-Stein-Straße befuhr. Beide Frauen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

