Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baby nach Unfall im Krankenhaus

Sondershausen (ots)

Ein Skodafahrer kollidierte am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, beim Auffahren von einem Grundstück auf die Gartenstraße, mit einem Opel Astra, der im selben Augenblick die Straße befuhr. Der Opel wurde auf den Gehweg, in eine angrenzende Hecke geschoben. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Das knapp 3,5 Monate alte Baby im Astra und die 34-jährige Mutter wurden ins Krankenhaus gebracht. Der 83-jährige Rentner im Skoda blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

