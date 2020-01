Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tragischer Unfall, ein Hund getötet, ein Zweiter schwer verletzt

Ebeleben (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagabend auf der B 249 bei Ebeleben ist ein Hund gestorben, ein weiterer Hund erlitt schwere Verletzungen. Die herrenlosen Tiere liefen zuvor auf der Bundesstraße, als sie ein Opel Insignia, der in Richtung Holzsußra unterwegs war, erfasste. Ein Hund wurde bei dem Zusammenstoß in den Gegenverkehr geschleudert und touchierte einen entgegenkommenden BMW, bevor er im Straßengraben zum Liegen kam. Der Vierbeiner verendete am Unfallort. Um das andere, schwer verletzte Tier, kümmerte sich ein Tierarzt. Die Autofahrer kamen mit den Schrecken davon. Die Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Hundehalterin aus Ebeleben konnte ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell