Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfandung mit Erfolg

Sondershausen (ots)

Die Polizei in Sondershausen bat in einem Zeugenaufruf am 14. Januar um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sie veröffentlichte Bilder eines Tatverdächtigen, der einen dreistelligen Bargeldbetrag in einer Bankfiliale unterschlagen hatte. Der Zeugenaufruf hatte Erfolg. Noch am Dienstag meldeten sich Zeugen und, das hat erlebt man auch nicht alle Tage, der Tatverdächtige. Es handelt sich um einen 55-jährigen Mann aus Sondershausen, der die Tat zugab. Die Zeugenhinweise führten ebenfalls zu den 55-Jährigen. Nun muss die Justiz über den Ausgang des Strafverfahrens gegen den Mann entscheiden.

