Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash im Kreisel, zwei Verletzte

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zwei leicht verletzte Autofahrer sind die Folge eines Unfalls am Montagmittag im Kreisel im Liesebühl. Eine 67-jährige Frau in ihrem Opel Meriva fuhr gegen 12.10 Uhr in den Kreisverkehr ein. Hierbei kollidierte sie mit einem Golf, der sich bereits im Kreisel, in Richtung Uder, befand. Die 42-Jährige im VW erlitt einen Schock, die Rentnerin musste zur Untersuchung ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

