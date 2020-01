Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Streit vor Einkaufszentrum

Sondershausen (ots)

Zwei Männer gerieten am Montagabend, kurz vor 18 Uhr, vor einem Einkaufszentrum in der Frankenhäuser Straße in Streit, der in eine handfeste Auseinandersetzung gipfelte. Hierbei schlug der 31-jährige seinem 37-jährigen Opfer mit der Faust ins Gesicht, auch Tritte soll es gegeben haben. Mehrere Passanten versuchten zu schlichten. Dabei erlitt ein 23-jähriger Mann leichte Verletzungen. Beide Verletzte mussten medizinisch im Krankenhaus versorgt werden. Gegen den 31-Jährigen aus Sondershausen wurde Anzeige erstattet.

