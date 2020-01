Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb greift Ladendetektiven an

Mühlhausen (ots)

Unschöne Szenen am Montagabend in einem Lebensmittelmarkt in der Thomas-Müntzer-Straße. Ein Ladendetektiv hatte einen Mann beim Klauen erwischt. Als er ihn ansprach und festhielt, wehrte sich der Unbekannte massiv. Er schlug auf den Detektiv ein und flüchtete. Mit Verletzungen im Gesicht musste sich das Opfer im Krankenhaus behandeln lassen. Über das gesicherte Videomaterial erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf den Täter, der offensichtlich nicht alleine das Geschäft betreten hatte. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell