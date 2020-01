Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschte Autofahrer am Steuer

Mühlhausen (ots)

In der Wendewehrstraße kontrollierten Polizisten am Montagnachmittag einen Autofahrer. Ein Drogentest verlief bei dem 30-Jährigen positiv. Er musste mit zur Blutentnahme. An der Marienkirche erwischte es zuvor einen 31-jährigen Mann, der mit seinem Mitsubishi Colt gestoppt wurde. Auch er stand unter Drogeneinfluss.

