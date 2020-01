Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt den Mann?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Sondershausen (ots)

Trotz schlechter Bildqualität erhoffen sich die Ermittler in Sondershausen Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes. Gegen ihn wird wegen des Verdachtes der Unterschlagung ermittelt, nachdem er unberechtigt einen dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Geldausgabeschacht eines Geldautomaten entnommen und mitgenommen hat. Ein Kunde der Kyffhäusersparkasse Artern-Sondershausen hob am Automaten in der Hauptfiliale in der Ulrich-von-Hutten-Straße Bargeld ab. Die Ausgabe verzögerte sich. Während er zum Schalter ging, begab sich der Unbekannte zum Automaten und nahm das inzwischen ausgezahlte Bargeld. Wer erkennt den Mann? Auffällig sind die Glatze und der mitgeführte Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell