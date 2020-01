Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehl sorgt für Aufregung vor Schule

Roßleben (ots)

Weißes Pulver sorgte am Montagmorgen in Roßleben für Aufregung. An einer Briefkastenanlage der Regelschule in der Glück-Auf-Straße entdeckte der Hausmeister kurz nach sechs das Pulver und informierte die Polizei. Die entsprechenden Spezialkräfte der Feuerwehr und des Thüringer Landeskriminalamtes rückten an. Sie gaben am Mittag Entwarnung. Bei dem Pulver handelte es sich um Mehl. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Strafaten. Auch bei einer Lehrerin der Schule streuten Unbekannte am Freitag Mehl vor dem Wohnhaus und den Briefkasten. Hierzu hat die Polizei ebenfalls Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610.

