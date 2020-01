Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unschönes Ende eines sportlichen Nachmittags, Diebe klauen Auto eines Zuschauers

Nordhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Zuschauer des Handballspiels am Sonntagnachmittag in der Wiedigsburghalle. Während des Spiels klauten Unbekannte die Bauchtasche des 51-Jährigen, die er neben sich abgelegt hatte. Diesen Verlust hätte der Mann sicherlich verkraftet, doch es kommt noch dreister. In der Tasche befanden sich neben Bargeld und persönlichen Sachen auch der Autoschlüssel. Das nutzten der oder die Täter und verschwanden kurzer Hand mit seinem Hyundai ix 20, PE-MT 35, der auf dem Parkplatz am Badehaus abgestellt stand. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

