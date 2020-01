Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto beschädigt

Nordhausen (ots)

Einen VW Touran beschädigten Unbekannte in der Nacht von Samstag, 11. zu Sonntag 12. Januar in der Kützingstraße. Das Auto wies mehrere Lackkratzer auf, aus einem Reifen wurde die Luft herausgelassen. Möglicherweise ist das Tatmotiv auf eine verschmähte Liebe zurückzuführen. Die Ermittlungen dauern an.

