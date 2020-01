Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht, Unfallflucht bei Limlingerode

Landkreis Nordhausen (ots)

Am 11.01.2020 gegen 12:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Mackenrode und Limlingerode. Der 59jährige Geschädigte fuhr in Richtung Limlingerode. Ca. 300 Meter vor der Ortslage kamen den Herrn in einer Rechtskurve mehrere Fahrzeuge entgegen. Eines dieser Fahrzeuge kollidierte mit dem Fahrzeug des Geschädigten. Es wurden jeweils die Außenspiegel beschädigt. Der Unfallgegner verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Verkehrsteilnehmer aus der oben beschriebenen Fahrzeugkolonne, die den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

